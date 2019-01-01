Более 5000 венесуэльцев перебрались в Перу за один день

Не менее 5400 человек за один день покинули Венесуэлу и прибыли в Перу, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Венесуэльцы покидают свою страну из-за продолжающегося кризиса, передает «Интерфакс».