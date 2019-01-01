В мире
Власти Перу будут требовать предоставления паспортов и виз от иммигрантов из Венесуэлы. В Перу проживают уже 770 тысяч венесуэльцев.
Более 5000 венесуэльцев перебрались в Перу за один день
14 июня22:28
Не менее 5400 человек за один день покинули Венесуэлу и прибыли в Перу, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Венесуэльцы покидают свою страну из-за продолжающегося кризиса, передает «Интерфакс».
Власти Перу будут требовать предоставления паспортов и виз от иммигрантов из Венесуэлы. В Перу проживают уже 770 тысяч венесуэльцев.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: флаги США и Венесуэлы
ТЕГИ:Венесуэла