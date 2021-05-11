Боевики из Газы выпустили по Израилю более 200 ракет за ночь

Радикалы из Газы в ночь на 11 мая выпустили в сторону Израиля более 200 ракет. В ответ военные атаковали 140 целей в секторе, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса.

Около трети выпущенных ракет упали на территории самого сектора Газа. В свою очередь, израильская армия ликвидировала 15 членов группировок ХАМАС и «Исламский джихад».

Ранее сообщалось, что радикалы обстреливали Израиль около 10 часов. Ракетная атака продолжалась с 18:00 10 мая по 4:00 11 мая, писали «Известия». Евросоюз призвал стороны конфликта прекратить военные действия и назвал неприемлемым нападение на мирных жителей Израиля.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ОбстрелСектор ГазаИзраиль
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