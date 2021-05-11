Боевики из Газы выпустили по Израилю более 200 ракет за ночь

Радикалы из Газы в ночь на 11 мая выпустили в сторону Израиля более 200 ракет. В ответ военные атаковали 140 целей в секторе, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса.

Около трети выпущенных ракет упали на территории самого сектора Газа. В свою очередь, израильская армия ликвидировала 15 членов группировок ХАМАС и «Исламский джихад».