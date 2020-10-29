Баку решил передать Армении тела погибших в одностороннем порядке

Азербайджан принял решение в одностороннем порядке передать армянской стороне тела погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом объявил президент республики Ильхам Алиев. В качестве жеста дорой воли Баку также передаст Еревану военнопленных.

Как отметил Алиев, одностороннее решение принято из-за отказа Армении от обмена телами погибших и пленными, несмотря на неоднократное обращение Баку на этот счёт в Международный комитет Красного Креста.

Тела погибших доставлены автомобилями-рефрижераторами к лини соприкосновения. Однако, как утверждает Алиев, армянская сторона отказалась принимать их, каждый раз предлагая организовать обмен в местах, где идут боестолкновения, передает NEWS.RU.

Президент Азербайджана также добавил, что Баку намерен передать Еревану двух пленных пожилых людей.

Между тем, в Ереване заявляют, что получили подтверждения присутствия боевиков из Сирии в Карабахе. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян утверждает, что доказательства неопровержимые, передает РИА ФАН.

По словам главы армянского МИДа, доказано не только присутствие, но и дальнейшая отправка боевиков в зону конфликта силами Турции.

