Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений, передает РИА «Новости».
Ассанжу американские власти предъявили новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.
47-летний Джулиан Пол Ассанж — австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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