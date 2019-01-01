Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений, передает РИА «Новости».

Ассанжу американские власти предъявили новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.