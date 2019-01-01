В мире

Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы

24 мая00:26

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений, передает РИА «Новости».

Ассанжу американские власти предъявили новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.

Эксперт: Обещаниям британцев не выдавать Ассанжа не стоит верить

47-летний Джулиан Пол Ассанж — австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.

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ТЕГИ:Джулиан Ассанж