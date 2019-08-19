Анкара сообщила о погибших при атаке на турецкий конвой в Сирии. Видео

Министерство обороны Турции сообщило о не менее трёх жертвах авиаудара по конвою, который двигался к наблюдательному пункту в провинции Идлиб. Ещё 12 человек ранены. Согласно данным оборонного ведомства, речь идёт только о гражданских лицах. В Минобороны Турции осудили эту атаку и заявили, что данный случай расходится с действующими соглашениями и диалогом с Россией, передает RT. В сети появилось видео обстрела колонны.

Ранее стало известно, что ВВС Сирии нанесли удар по турецкому военному конвою в провинции Идлиб. Бронетранспортёры направлялись в сторону города Хан-Шейхун, где правительственные силы ведут бои с боевиками из различных группировок, сообщает «Свободная пресса». Дамаск заявил решительный протест и обвинил Турцию в грубом нарушении суверенитета республики.

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ФОТО: Идлиб
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