Анкара сообщила о погибших при атаке на турецкий конвой в Сирии. Видео
Министерство обороны Турции сообщило о не менее трёх жертвах авиаудара по конвою, который двигался к наблюдательному пункту в провинции Идлиб. Ещё 12 человек ранены. Согласно данным оборонного ведомства, речь идёт только о гражданских лицах. В Минобороны Турции осудили эту атаку и заявили, что данный случай расходится с действующими соглашениями и диалогом с Россией, передает RT. В сети появилось видео обстрела колонны.
Ранее стало известно, что ВВС Сирии нанесли удар по турецкому военному конвою в провинции Идлиб. Бронетранспортёры направлялись в сторону города Хан-Шейхун, где правительственные силы ведут бои с боевиками из различных группировок, сообщает «Свободная пресса». Дамаск заявил решительный протест и обвинил Турцию в грубом нарушении суверенитета республики.
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