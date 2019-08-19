Анкара сообщила о погибших при атаке на турецкий конвой в Сирии. Видео

Министерство обороны Турции сообщило о не менее трёх жертвах авиаудара по конвою, который двигался к наблюдательному пункту в провинции Идлиб. Ещё 12 человек ранены. Согласно данным оборонного ведомства, речь идёт только о гражданских лицах. В Минобороны Турции осудили эту атаку и заявили, что данный случай расходится с действующими соглашениями и диалогом с Россией, передает RT. В сети появилось видео обстрела колонны.