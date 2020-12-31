Алиев заявил о важности создания коридора с Арменией и Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку придают большое значение формированию транспортного коридора Азербайджан - Армения - Турция, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, в ближайшие дни Азербайджан приступит к строительству железной дороги от Горадиза (Физулинский район) до Зангилана, границы с Арменией. Алиев отметил, что технико-экономическое обоснование уже готово, а «работы продлятся максимум два года».

Азербайджанский лидер подчеркнул, что перевозки по железной дороге можно осуществлять не дожидаясь завершения строительства. По мнению Алиева, грузы можно доставлять в Горадиз, а оттуда отправлять большегрузными автомобилями.

«Таким образом будет реализовано открытие Нахичеванского коридора, который является важной частью трехстороннего заявления», - резюмировал президент Азербайджана.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

Трёхстороннее соглашение о прекращении огня, подписанное президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вступило в силу 10 ноября. В зону конфликта ввели российских миротворцев.

