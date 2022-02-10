Заммэра Ефимов: В Москве появятся 5 технопарков по программе создания мест приложения труда

В результате реализации девелоперских проектов в столице появятся пять технопарков по программе создания мест приложения труда, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, промышленные технопарки появятся благодаря соглашениям, которые в 2021 году были заключены по программе создания мест приложения труда за пределами ТТК между инвесторами и городом.

«Общий объем частных инвестиций в эти проекты составит почти 17 миллиардов рублей. Москва получит более 8,4 тысяч новых рабочих мест в четырех районах города», – отметил Ефимов.

Первое соглашение о создании промышленного технопарка в рамках программы заключено в июне прошлого года с АО «СЗ “Бадаевский”», входящим в Capital Group. Девелопер возведет к январю 2024 года объект площадью не менее 14,5 тыс. кв. м в поселении Марушкинское Новомосковского административного округа. Еще одна компания, входящая в структуры Capital Group, вложит более 4 миллиардов рублей в строительство технопарка в Зеленограде площадью свыше 100 тыс. кв. м. Благодаря реализации этих двух проектов в городе появится около 2,8 тысячи рабочих мест.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, еще один промышленный технопарк в Молжаниновском районе возведет специализированный застройщик «Северо-Восток Столицы» из структуры ГК «ФСК». Его площадь составит 20,7 тыс. кв. м. «После сдачи объекта в эксплуатацию в октябре 2024 года там смогут работать 600 человек», – рассказал Прохоров.

Еще два технопарка построит в столице компания «ПИК». На территории бывшей промзоны «Бутово» появится промышленный технопарк площадью 57,4 тыс. кв. м, где смогут работать 2,2 тысячи человек. А в деревне Шахово Троицкого административного округа компания возведет промышленный технопарк площадью 73,2 тыс. кв. м, где будет создано 2,83 тысячи рабочих мест.

Столичная программа создания мест приложения труда, запущенная в 2020 году, призвана стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД. Ее механизм заключается в том, что застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строится жилье, если дополнительно инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта – то есть в новые рабочие места.

Всего Москва заключила уже 17 соглашений по программе МПТ, по ним девелоперы построят объекты общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. Совокупный объем инвестиций составит 83,4 миллиарда рублей. При реализации проектов в городе будет создано 29,7 тысячи рабочих мест.

«Рассматривая проекты, город анализирует соотношение жилой и коммерческой недвижимости в тех районах, где инвесторы предлагают строить места приложения труда. Их дефицит наблюдается не только в Новой Москве, но и в пределах МКАД – в Зябликове, Марьине, Братееве. Выбор района влияет на объем льготы, которую московское правительство предоставляет инвестору: она больше там, где выше дисбаланс между жильем и местами приложения труда», – пояснил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

