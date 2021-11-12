За три года инвесторы купили почти 3 тысячи нежилых помещений в Москве

За три года инвесторы приобрели на городских торгах почти 3 тысячи нежилых помещений, общая площадь которых составляет 243 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам городских торгов с октября 2018 года по октябрь 2021 года заключено 2680 договоров купли-продажи объектов нежилого фонда общей площадью 243,2 тысячи квадратных метров. Сумма сделок составила 15,9 миллиарда рублей», - уточнил заммэра.

По словам Ефимова, с каждым годом спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет. Увеличению объемов продаж недвижимости способствовала цифровизация, а также изменения в самом проведении торгов. В этом году, например, появилась возможность заключать договоры с единственным участником продажи посредством публичного предложения и аукциона. Также с нынешнего года можно заключать договор с предпоследним претендентом на лот, если победитель отказался оформлять сделку.

Наиболее активными покупателями нежилой недвижимости за последние три года стали физические лица.

«Наибольшую активность на торгах за последние три года проявили физические лица, с ними город подписал 1266 договоров купли-продажи более чем на 4,7 миллиарда рублей. Еще 1006 соглашений заключено с индивидуальными предпринимателями, вырученная сумма составила 7,1 миллиарда рублей. В то же время с юридическими лицами было оформлено 408 договоров купли-продажи на 4,1 миллиарда рублей», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

За это время самый дорогой объект был приобретен в этом году. Инвестор купил строение площадью 376,8 квадратного метра и два земельных участка под ним площадью 0,3 гектара на Хорошевском шоссе почти за 161 миллион рублей. Самой бюджетной сделкой стала покупка в прошлом году машино-места на Куркинском шоссе - 5,6 тысячи рублей.

Деньги, полученные от продажи помещений, идут на городские нужды, в том числе на реализацию социальных программ столицы.

