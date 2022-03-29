«Выходим на новые рынки»: московские предприниматели рассказали о развитии своего бизнеса

Санкции заставили многих российских производителей, работающих с импортируемым сырьем, пересмотреть алгоритмы бизнеса, и Москва помогает искать новые пути развития.

«Часть компонентов мы получали из Европы, сейчас мы активно ищем поставщиков в других странах, в этом нам помогает Московский экспортный центр (МЭЦ). Практически сразу после нашего обращения центр предложил нам альтернативы, закрывающие первичные потребности в сырье. В связи с этим мы продолжаем выпускать продукцию, выстраивая новые логистические цепочки», - рассказала основатель компании «Tonka Perfumes Moscow» Мира Бруман.

По его словам, список потенциальных партнеров компании постоянно расширяется, что придает уверенности в возможности осуществления поставок на российский рынок продуктов высокого качества, к которым привык потребитель.

Бруман рассказала, что в 2022 году организация собиралась выйти на европейский рынок, но сейчас это не представляется возможным. При этом благодаря поддержке МЭЦ ей удалось выйти на два азиатских маркетплейса, которые являются крупнейшими торговыми площадками.

«Конечно, трудности будут, но при этом мы видим и возможности для развития бизнеса. При заданном векторе политики импортозамещения и государственной поддержки российским производителям будет легче преодолеть все вызовы», - считает создатель компании.

Основатель барбершопа «Hippodrome» Энтони Джозеф Шур рассказал, что открыл свой бизнес именно сейчас, потому что в валютном эквиваленте это стало дешевле. Он также выразил надежду на то, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, его дело в своем ценовом сегменте будет пользоваться спросом.

Предприниматель оценил помощь Москвы в рамках антироссийских санкций. «К тому же я купил готовый бизнес с переделкой под себя. Считаю, что на начальном этапе мне очень поможет поддержка Москвой малого бизнеса. Безусловно, радует и тот факт, что по всем параметрам мер поддержки, мой бизнес проходит. Соответственно, буду на них подаваться», - сообщил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Центр поддержки экономики столицы продолжает оказывать информационное содействие столичным предпринимателям, в том числе по новым антикризисным мерам и другим актуальным вопросам.

