Власти Москвы сообщили о росте обрабатывающей промышленности в 1,5 раза
Объем производства столичной обрабатывающей промышленности с 2010 года увеличился в 1,5 раза, рост в денежном эквиваленте за последние 11 лет – ещё больше, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Объем отгруженных товаров, произведенных предприятиями города, увеличился почти в три раза – с 2 триллионов рублей до порядка 6 триллионов рублей», - отметил он.
По оценке столичных властей, наиболее уверенно обрабатывающая промышленность растет в последние три года: в 2018 году она прибавила 11%, в 2019 году производство выросло на 7,1%, в 2020 году – ещё на 16,4%.
Как заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, наиболее заметный вклад в прирост столичной обрабатывающей промышленности за 11 лет внесли производство радиоэлектроники и приборостроения (увеличение в 4,1 раза), готовых металлических изделий (в 3,8 раза), электрического оборудования (в 3,7 раза).
Согласно материалам московской мэрии, значительный вклад в рост обрабатывающей промышленности вносит группа компаний «Москабельмет» - один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России, активно экспортирующий продукцию за границу, а также производитель готовых металлических изделий «Фабрика вентиляции ГалВент». В сфере микроэлектроники и аппаратуры один из лидеров – завод «Микрон».
Рост обрабатывающей промышленности в Москве во многом связывают с поддержкой городских властей: они предоставляют предприятиям финансовую помощь в виде субсидий и льготных займов, предлагают налоговые преференции, в том числе через присвоение статуса промышленного комплекса.
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