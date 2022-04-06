Владимир Ефимов рассказал о росте инвестиций Израиля в экономику Москву в три раза
Инвестиции Израиля в экономику Москву за пять лет выросли почти в три раза, составив 280 миллионов долларов. Как правило, это вложения в здравоохранение, недвижимость и промышленность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«За последний год страна увеличила свое участие в капитале московских компаний на 15,1 процента. Вырос и товарооборот со столицей: по итогам 2021 года он составил 797,3 миллиона долларов, что на 7,1 процента больше, чем в 2020-м», – отметил заммэра.
В свою очередь Москва в течение двух лет активно развивает экспорт продукции агропромышленного комплекса в Израиль, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. По его словам, по итогам 2021 года объем поставок столичной продукции АПК в страну составил 37,94 миллиона долларов. При этом доля агропромышленной продукции в несырьевом неэнергетическом экспорте Москвы составляет почти 70 процентов.
В Москве работает в частности израильская клиника Hadassah (филиал в России – «Хадасса Медикал»), находящаяся на территории Международного медицинского кластера. В ней трудятся как российские врачи, так и израильские. Два здания клиники – консультативно-диагностический центр и госпиталь – уже работают. Третье – центр хронических болезней – строится.
По словам генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ильдара Хайруллина, ведутся переговоры и с другими потенциальными партнерами из Израиля.
Москва предлагает ряд преференций иностранному бизнесу, готовому локализовать производство в столице: льготы по налогам на прибыль, землю, выгодные условия аренды территорий, освобождение от таможенных пошлин и другие.
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