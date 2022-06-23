Владимир Ефимов: Производство игрушек в Москве выросло в пять раз

За первые четыре месяца 2022 года производство игрушек в Москве выросло более чем в пять раз по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице производят широкий перечень продукции для детей всех возрастов: одежду, в том числе школьную форму, обувь, специальное питание и многое другое. Московские производители стабильно наращивают объемы выпуска в детских категориях. Например, предприятия, изготавливающие игрушки и игры, выпустили в январе – апреле этого года более чем в 5,2 раза больше товаров, чем за тот же период прошлого года», – отметил он.

По словам заммэра, только в апреле этого года игрушек было произведено в 8,5 раза больше, чем в этом же месяце 2021-го.

В столице также создают различное оборудование и образовательные наборы, с помощью которых дети изучают естественные и точные науки, основы программирования и технологии. Спрос на такие категории с каждым годом растет, рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На территории Москвы производством детских товаров (игрушек, одежды и обуви) занимаются 28 предприятий.

Производители могут рассчитывать на поддержку города. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки столичных компаний на льготные кредиты. Кроме того, утверждена льгота для инвесторов, которые планируют строить в городе производства.

