Владимир Ефимов: Почти 8 тысяч рабочих мест появится в Новой Москве благодаря инвестпроектам

По итогам реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в ТиНАО построят пять промышленных объектов общей площадью свыше 300 тысяч «квадратов», они предоставят столице порядка 7,9 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в ТиНАО на участках площадью 45,9 гектара реализуется пять масштабных инвестиционных проектов», - сказал он.

Заммэра отметил, что в округе построят распределительный центр электронной коммерции, предприятие по производству окон, комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева и другие промобъекты. По его словам, общий объем инвестиций в строительство объектов будет составлять порядка 30 млрд рублей.

Так, инвесторы, которые реализуют МаИП, возводят важные для Москвы объекты. В частности, одним из таких проектов является комбинат по производству сверхкрупногабаритных модулей квартир. Как рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, запуск завода увеличит скорость строительства объектов и повысит качество недвижимости в масштабах России. Инвестиции составят порядка 17,6 млрд рублей, будет создано 2,5 тысячи рабочих мест.

При этом Овчинский отметил, что еще 5 тысяч рабочих мест появится в ТиНАО на распределительном центре электронной коммерции, а предприятие по производству окон в свою очередь предоставит 107 рабочих мест. Руководитель департамента добавил, что в комплексе по изготовлению строительных материалов из дерева смогут работать примерно 55 специалистов.

Со своей стороны, независимый экономист Андрей Бархота рассказал, что реализация МаИП имеет большое значение для увеличения рабочих мест и развития социальной инфраструктуры округа. По его словам, за 10 лет в ТиНАО наблюдается значительный прогресс в развитии социально-экономической среды и транспортной инфраструктуры. Экономист также указал на важность льготной ставки на земельные участки и финансовой акселерации создаваемых предприятий.

Таким образом, Москва предоставляет земельные участки без проведения торгов тем инвесторам, которые строят важные для города объекты. А в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса этой весной была утверждена льгота по предоставлению участка по ставке один рубль в год.

