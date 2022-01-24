Владимир Ефимов: Оборот малого и среднего бизнеса вырос на 40% в 2021 году
Оборот столичных предприятий малого и среднего бизнеса в 2021 году оказался на 41% больше, чем в 2020-м: он вырос до 3,2 триллиона рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что с июля ежемесячный оборот МСП превышал допандемийные показатели.
«В прошлом году доля МСП в общем обороте предприятий торговли и услуг Москвы выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2020 годом — до 21,7 процента», — подчеркнул вице-мэр, добавив, что это — одно из подтверждений послекризисного восстановления этого сектора.
Даже в ноябре, когда были введен 11-дневный нерабочий период, выручка малых и средних компаний в Москве была заметно выше, чем в ноябре 2019 и 2020 годов, говорят столичные власти. Рекордным стал сентябрь — оборот МСП в Москве достиг 356 миллиардов рублей, что на 60% выше сентябрьского показателя 2020 года и на 64% - больше сентября 2019 года.
В прошлом году московского малому и среднему бизнесу существенно помог комплекс антикризисных мер, принятый московским правительством: власти продлили действие льгот по налогам и аренде, субсидий, льготных кредитов, продолжили выдавать гранты.
По оценке мэрии, число субъектов МСП в городе продолжает расти. К началу 2022 года их уже 778,5 тысячи — на 4% больше, чем до пандемии, уточнил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
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