Владимир Ефимов: Несырьевой неэнергетический экспорт московских предприятий увеличился на 31,5% за полгода

В первой половине 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы увеличился на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,38 миллиарда долларов, что почти в полтора раза больше, чем за шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московские экспортёры с каждым годом улучшают свои показатели. За последние два года им удалось увеличить несырьевой неэнергетический экспорт в полтора раза: с 10,82 миллиарда долларов в первом полугодии 2019 года до 15,38 миллиарда долларов в первом полугодии 2021 года», – отметил он.

По его словам, столичная продукция поставляется на 175 зарубежных рынков, а основным импортером является США – поставки туда составили 1,78 миллиарда долларов. Среди лидеров также Казахстан, Белоруссия, Германия и Китай - на эти страны приходится более 40% всего московского несырьевого неэнергетического экспорта.

Москва сегодня - № 1 по объемам несырьевого неэнергетического экспорта среди субъектов РФ. Столичные программы поддержки помогают экспортерам московской продукции наращивать поставки и удерживать лидирующие позиции на зарубежных рынках.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что почти 90% поставок из Москвы за рубеж приходится на промышленную продукцию – механическое оборудование и техника, электрооборудование, телекоммуникационное оборудование, пластмассовые изделия. Отмечается положительная динамика и в экспорте агропромышленной продукции.

По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», среди зарубежных потребителей особой популярностью пользуется готовая пищевая продукция – мясная, молочная, кондитерская и мучная. Так, экспорт макарон, пельменей и мучных кондитерских изделий увеличился на 26,3% и составил 107,42 миллиона долларов.

