Владимир Ефимов: На площадке «Алабушево» в технополисе «Москва» построят два новых корпуса

На площадке «Алабушево» технополиса «Москва» появятся два новых лабораторно-промышленных корпуса, на строительство которых уйдет порядка двух лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Здания займут около 38 тыс. квадратных метров, что больше, чем у трех аналогичных объектов, построенных в прошлом году. На возведение корпусов потребуется около двух лет. Благодаря вводу в эксплуатацию новых площадок в ОЭЗ будет создано свыше 500 дополнительных рабочих мест», – сказал Ефимов.

Со соей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, кому отдадут предпочтение при выборе новых арендаторов.

«Новые лабораторно-промышленные корпуса спроектированы с учетом всех современных требований. При выборе новых арендаторов предпочтение будет отдаваться импортозамещающим производствам», – указал Овчинский.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев сообщил, что управляющая компания ОЭЗ готова взять на себя клиентский сервис.

«Опираясь на запросы компаний, уже локализовавших производство на территории площадки «Алабушево», управляющая компания расширяет перечень услуг и сервисов для арендаторов, среди которых сегодня представители таких отраслей как микроэлектроника, фармацевтика, приборостроение», - отметил Дёгтев.

На сегодняшний день в «Алабушево» размещаются 50 инновационных компаний.

