Владимир Ефимов: На площадке «Алабушево» в технополисе «Москва» построят два новых корпуса
На площадке «Алабушево» технополиса «Москва» появятся два новых лабораторно-промышленных корпуса, на строительство которых уйдет порядка двух лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Здания займут около 38 тыс. квадратных метров, что больше, чем у трех аналогичных объектов, построенных в прошлом году. На возведение корпусов потребуется около двух лет. Благодаря вводу в эксплуатацию новых площадок в ОЭЗ будет создано свыше 500 дополнительных рабочих мест», – сказал Ефимов.
Со соей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, кому отдадут предпочтение при выборе новых арендаторов.
«Новые лабораторно-промышленные корпуса спроектированы с учетом всех современных требований. При выборе новых арендаторов предпочтение будет отдаваться импортозамещающим производствам», – указал Овчинский.
Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев сообщил, что управляющая компания ОЭЗ готова взять на себя клиентский сервис.
«Опираясь на запросы компаний, уже локализовавших производство на территории площадки «Алабушево», управляющая компания расширяет перечень услуг и сервисов для арендаторов, среди которых сегодня представители таких отраслей как микроэлектроника, фармацевтика, приборостроение», - отметил Дёгтев.
На сегодняшний день в «Алабушево» размещаются 50 инновационных компаний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- Кадыров: Мариуполь восстановят по примеру Чечни
- Вице-премьер Борисов: Россия не может первой применить ядерное оружие
- В Кемерове задержали повредившего опоры ЛЭП сторонника украинских националистов
- Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
- Лукашенко подписал закон о применении смертной казни за попытку совершения актов терроризма
- Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в южные аэропорты до 25 мая
- В Ленинском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции
- В Госдуме предложили признать Знамя Победы государственным флагом России
- СМИ: В НАТО начались разногласия по военному присутствию в Восточной Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru