Вице-мэр Владимир Ефимов: Оборот торговли и услуг Москвы в декабре вырос на 15%

Оборот торговли и услуг Москвы в декабре превысил предыдущий год на 15% и составил 1,246 трлн рублей, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Максимальный прирост по сравнению с декабрем 2019 года зафиксирован в сфере торговли непродовольственными товарами, который составил 26,2%», - отметил он.

Также в декабре на 57% выросли и обороты компаний мелкооптовой торговли, торгующие через интернет-магазины.

Как добавляется в пресс-релизе департамента экономической политики и развития города, среднесуточный оборот розничной торговли за неделю с 4 по 10 января текущего года к аналогичному периоду прошлого года вырос на 10,5%, а спад посещаемости торговых центров на 36% компенсируется ростом электронной торговли на 67%.

