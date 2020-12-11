Вице-мэр Владимир Ефимов: инвестиции британских компаний в экономику Москвы удвоились за пять лет

Объем накопленных прямых инвестиций из Великобритании в Москве на 1 июля достиг почти 18 млрд долларов, несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.



«По данным Центробанка, объем накопленных прямых инвестиций из Великобритании в Москве на 1 июля этого года достиг почти 18 млрд долларов, что на 40% больше, чем на 1 апреля текущего года», – рассказал заместитель мэра.

В Москве работают такие крупные британские компании, как Unilever, Diageo, British American Tobacco, консалтинговые компании Knight Frank, Ernst & Young, Deloitte. Свои представительства в столице имеют фармкомпании GlaxoSmithKline, AstraZeneca.



Объем экспорта Москвы в Великобританию за 9 месяцев 2020 года вырос в 2,3 раза - до 10,5 млрд долларов.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Ефимова, объём экспорта фармацевтической продукции за девять месяцев 2020 года вырос на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, составив 227,46 млн долларов.

Географически экспорт фармацевтической продукции представлен, в первую очередь, странами Ближнего Зарубежья, такими как Узбекистан (31,78 млн долларов), Белоруссия (29,93 млн долларов), Казахстан (23,81 млн долларов), Украина (19,98 млн долларов).

Однако итоги трёх кварталов 2020 года показали, что в первой десятке покупателей продукции фармацевтической отрасли находятся два африканских государства. Нигерия и Конго, по большей части импортировавшие вакцины для населения, направили на данную продукцию 15,23 млн и 7,69 млн долларов соответственно.

Всего московские предприятия фармацевтической отрасли экспортировали продукцию в 93 государства.

