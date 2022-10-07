Вице-мэр Ефимов: В Новой Москве построят завод по выпуску техоборудования
В поселении Вороновском в Троицком административном округе Москвы будет построен завод по выпуску технологического оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, столичная Градостроительно-земельная комиссия приняла решение выделить без торгов инвестору, земельный участок общей площадью около 1,5 гектара.
Ефимов подчеркнул, что компания планирует вложить в реализацию проекта около 500 миллионов рублей.
«На новом предприятии смогут работать более 30 человек», – добавил вице-мэр.
Инвестором проекта станет «Машиностроительный завод «Поток», выпускающий многокомпонентное технологическое оборудования. Земельный участок, выделенный городом под строительство, расположен рядом с уже действующим предприятием.
«Реализация этого проекта позволит заводу расширить выпуск востребованного оборудования», – заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Новое производство будет построено в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
«Реализация промышленного объекта будет способствовать достижению показателей, предусмотренных государственной программой «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы», – отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, с инвестором будет подписано соглашение сроком на пять лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+22 268 / сут.
Умерли
388 тыс.+104 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+39 573 / сут.
- Власти: Пострадавших при пожаре на Крымском мосту нет
- НАК назвал причиной ЧП на Крымском мосту подрыв грузового автомобиля
- ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины
- Умер народный артист РСФСР Иван Ромашко
- КЖД: На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом
- Выборы в Запорожской области назначили на сентябрь 2023 года
- «Наша земля»: губернатор Сахалина ответил на заявления Украины о Курилах
- Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановлено
- В Минобороны выступили против отмены новогодних мероприятий в регионах
- В ПДД закрепили новый сигнал светофора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru