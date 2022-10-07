Вице-мэр Ефимов: В Новой Москве построят завод по выпуску техоборудования

В поселении Вороновском в Троицком административном округе Москвы будет построен завод по выпуску технологического оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столичная Градостроительно-земельная комиссия приняла решение выделить без торгов инвестору, земельный участок общей площадью около 1,5 гектара.

Ефимов подчеркнул, что компания планирует вложить в реализацию проекта около 500 миллионов рублей.

«На новом предприятии смогут работать более 30 человек», – добавил вице-мэр.

Инвестором проекта станет «Машиностроительный завод «Поток», выпускающий многокомпонентное технологическое оборудования. Земельный участок, выделенный городом под строительство, расположен рядом с уже действующим предприятием.

«Реализация этого проекта позволит заводу расширить выпуск востребованного оборудования», – заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новое производство будет построено в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

«Реализация промышленного объекта будет способствовать достижению показателей, предусмотренных государственной программой «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы», – отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, с инвестором будет подписано соглашение сроком на пять лет.

