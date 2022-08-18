Вице-мэр Ефимов: В Москве упростили процедуру обмена муниципального жилья

Две государственные услуги в жилищной сфере объединены в одну, и ее получение теперь доступно в режиме онлайн. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это значительно упросит процедуру подачи заявления на обмен жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма.

«Так, с этого года горожане могут дистанционно подать единое заявление на обмен жилья, предоставленного им по договорам социального найма, и заключить новый договор. Ранее это можно было сделать только лично в центрах «Мои Документы», двумя запросами», – отметил вице-мэр.

Новая государственная услуга в жилищной сфере называется «Принятие решения о согласии на обмен жилыми помещениями, находящимися в собственности города Москвы, занимаемыми гражданами по договорам социального найма, и заключение договоров социального найма на жилые помещения по итогам обмена».

Она включила в себя две услуги: «Принятие решения о согласии на обмен жилыми помещениями, находящимися в собственности города Москвы, занимаемыми гражданами по договорам социального найма» и «Заключение договоров социального найма на жилые помещения, находящиеся в собственности города Москвы, по итогам обмена жилыми помещениями, предоставленными гражданам по договорам социального найма».

«Новая объединенная госуслуга предполагает заключение договора обмена жилыми помещениям между гражданами, затем получение от департамента городского имущества согласия, а после заключение новых договоров соцнайма», – пояснил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также сообщил, что срок предоставления услуги при дистанционном обращении составит не более 20 рабочих дней, без учета приостановок.

Как отметили в департаменте информационных технологий, перевод жилищных услуг в онлайн и дальнейшее развитие электронного межведомственного взаимодействия – приоритетные направления в совершенствовании цифровой экосистемы Москвы. Задача города - сделать услуги и сервисы доступными каждому жителю круглосуточно и с любого устройства.

