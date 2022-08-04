Вице-мэр Ефимов: в Москве появится производство мощных транзисторов

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» – «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») – запустит первую в России экспериментальную линию по выпуску кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эти радиоэлектронные компоненты используются при производстве мощных источников питания, модулей систем связи 5G, оборудования для серверов и дата-центров, беспроводных зарядных станций для электротранспорта.

«Предприятие вложило в проект около одного миллиарда рублей», – отметил вице-мэр.

Нитрид галлия является одним из самых востребованных и перспективных материалов современной электроники.

«По прогнозам ведущих аналитиков отрасли, среднегодовой темп роста мирового рынка силовой электроники на нитриде галлия в ближайшие два года составит 85%», – уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что важными преимуществами транзисторов на основе этого полупроводника являются быстродействие в сравнении с изделиями, созданными по другим технологиям – Mosfet и IGBT, а также возможность работы при сильном напряжении и высокая надежность.

Овчинский также сообщил, что на предприятии в Зеленограде планируется начать мелкосерийное производство микроэлектроники на нитриде галлия по базовым технологиям в 2023 году.

«Зеленоградский нанотехнологический центр» специализируется на разработке и производстве ЭКБ-датчиков и сенсоров для систем промышленной автоматики, энергетики, нефтегазовой промышленности, интеллектуальных систем управления.

«В настоящее время предприятие совместно с технологическими и индустриальными партнерами работает над созданием полностью локализованной в России технологии производства электронной компонентной базы на основе нитрида галлия», – заявил генеральный директор АО «ЗНТЦ» Анатолий Ковалев.

Он также добавил, что существенным преимуществом для компании является возможность минимизации инвестиционных затрат за счет использования инфраструктуры, сформированной в ОЭЗ «Технополис “Москва”».

