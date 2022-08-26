Вице-мэр Ефимов: Объем производства стройматериалов в Москве вырос более чем на треть

Предприниматели Москвы за первую половину 2022 года более чем на треть увеличили выпуск строительных материалов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице на сегодняшний день работает 215 предприятий по выпуску стройматериалов, на которых производят системы вентиляции для промышленных объектов, двери, окна, металлические конструкции, а также ряд других изделий», – рассказал вице-мэр.

По его словам, отрасль в Москве активно развивается.

Ефимов также отметил, что за последние полгода предприятия строительной отрасли столицы поставили заказчикам продукцию на 86,9 миллиарда рублей, что на 4,8% больше, чем в 2021 году.

«Инвестиции в основной капитал по производству строительных материалов по средним и крупным предприятиям за первый квартал 2022 года составили 972 миллиона рублей, что почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2021 года», – подчеркнул глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он также заметил, что столичные компании по производству стройматериалов постоянно внедряют в свою практику новые технологические решения, разрабатывают инновационные изделия, а также расширяют рынок поставок.

