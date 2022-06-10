Вице-мэр Ефимов: На севере Москве инвестор построит производственный комплекс
Производственный комплекс по изготовлению комплектующих для пожарной техники построят в Северном административном округе Москвы. Для этого город выделил инвестору земельный участок по ставке аренды один рубль в год, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, такой льготой могут воспользоваться предприниматели, готовые развивать промышленность в Москве и создавать новые рабочие места.
«В рамках договора аренды инвестор возведет производственный комплекс по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники общей площадью 17,3 тысячи квадратных метров», - сообщил Владимир Ефимов.
Вице-мэр также отметил, что это уже третье производство, которое получило землю по льготной ставке аренды один рубль в год.
По данным столичных властей, в ходе реализации проекта будет создано 150 новых вакансий, а ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет составят 35 миллионов рублей.
Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, для этого проекта город предоставляет землю без проведения торгов сроком на пять лет – речь идет о 1,15 гектара земли на Ленинградском шоссе. По плану там будет построен двухэтажный производственный корпус и административное здание.
«Объект расположится по соседству с существующей площадкой, которая занимает 0,127 гектара», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Это, по его словам, позволит втрое увеличить количество сотрудников и в 2,6 раза налоговые отчисления в бюджет города.
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