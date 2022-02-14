Вице-мэр Ефимов: Москва выставила на торги с льготной арендой более 50 помещений с начала года
С начала 2022 года город реализовал на торгах по льготной ставке 50 помещений, еще по четырем объектам идет заявочная кампания. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С 2017 года у малого и среднего бизнеса есть возможность арендовать городские площади на льготных условиях. Эта мера поддержки помогает предпринимателям запускать и расширять свой бизнес, а городу улучшать социальную инфраструктуру районов. За время действия программы более двух тысяч помещений было реализовано на открытых аукционах. В январе на торги выставили 54 объекта общей площадью 3 188 квадратных метров: 50 из них уже реализованы, по четырем идет заявочная кампания», – сообщил заммэра.
Наибольшее количество объектов было представлено в Южном и Северо-Западном административных округах, по 11 и 10 предложений соответственно.
Сегодня заявочные кампании открыты по четырем объектам в Юго-Восточном округе Москвы.
«Самое большое помещение находится в муниципальном округе Некрасовка – его площадь составляет 138,5 квадратного метра. Три других объекта площадью 15, 31,8, 73,2 квадратного метра соответственно расположены в Марьине, Люблине и Капотне. Договоры заключаются на 10 лет», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
В 2022 году минимальная ставка в год составит 5 тысяч рублей за один квадратный метр для помещений, расположенных на первом этаже и выше. Для подвальных помещений – одна тысяча рублей за квадратный метр в год.
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