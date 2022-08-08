Вице-мэр Ефимов: Москва оформила первую электронную сделку с недвижимостью с Росимуществом

Правительство Москвы и Территориальное управление Росимущества провели первую электронную сделку по приему-передаче столице недвижимости из федеральной собственности. В итоге город стал владельцем земельного участка в ТиНАО.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что данный участок будет использоваться для развития дорожной сети округов.

«Цифровое взаимодействие между органами власти позволяет ускорить оформление сделок и упростить государственную регистрацию прав на недвижимость. На днях был оформлен первый электронный акт приема-передачи объекта из федеральной собственности в столичную. В соответствии с ним Москва получила земельный участок в ТиНАО», – сообщил вице-мэр.

Земельный участок располагается в поселении Десеновское, его площадь - 1,1 га, отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Раньше документы подписывались на бумаге, это задерживало по времени сроки перераспределения имущества. Теперь предполагается, что к 2023-му году все сделки с недвижимостью между ведомствами станут проходить в электронной форме.

