Вице-мэр Ефимов: Москва и Подмосковье передадут друг другу ряд объектов недвижимости

Москва и Московская область заключили соглашение, которое позволит более эффективно использовать объекты, находящиеся на территории одного региона, но принадлежащие другому.

«Планируется выполнить инвентаризацию недвижимости в Москве и Московской области, которая принадлежит одному региону, но находится на территории другого. Это позволит выявить объекты, которые могут быть полезны той или иной стороне, а затем взаимно передать друг другу объекты недвижимости в собственность», - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это позволит более эффективно использовать данные объекты, своевременно их ремонтировать и строить необходимые для конкретного района сооружения.

«Развивая таким образом социальную, инженерно-коммунальную и транспортную инфраструктуру Московской агломерации, мы сможем значительно повысить качество жизни граждан», - подчеркнул Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что соглашение предусматривает «совместную деятельность по межеванию и кадастровому учету объектов недвижимости, изменению категории земельных участков, установлению и изменению вида их разрешенного использования, а также разработке проектов планировки территории».

В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, в 2020 году в собственность Москвы были переданы часть дороги в Подольске, учреждение здравоохранения с 15 объектами недвижимости, а также четыре здания на территории столицы.

«В свою очередь, Московская область за год приняла в собственность 160 объектов недвижимости, а также дороги и электросети, которые обеспечивают бесперебойной электроэнергией жителей городских округов Серебряные Пруды, Ступино, Воскресенск и Волоколамского округа», - добавила Адигамова.



