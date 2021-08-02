Вице-мэр Ефимов: Москва и Подмосковье передадут друг другу ряд объектов недвижимости
Москва и Московская область заключили соглашение, которое позволит более эффективно использовать объекты, находящиеся на территории одного региона, но принадлежащие другому.
«Планируется выполнить инвентаризацию недвижимости в Москве и Московской области, которая принадлежит одному региону, но находится на территории другого. Это позволит выявить объекты, которые могут быть полезны той или иной стороне, а затем взаимно передать друг другу объекты недвижимости в собственность», - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это позволит более эффективно использовать данные объекты, своевременно их ремонтировать и строить необходимые для конкретного района сооружения.
«Развивая таким образом социальную, инженерно-коммунальную и транспортную инфраструктуру Московской агломерации, мы сможем значительно повысить качество жизни граждан», - подчеркнул Ефимов.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что соглашение предусматривает «совместную деятельность по межеванию и кадастровому учету объектов недвижимости, изменению категории земельных участков, установлению и изменению вида их разрешенного использования, а также разработке проектов планировки территории».
В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, в 2020 году в собственность Москвы были переданы часть дороги в Подольске, учреждение здравоохранения с 15 объектами недвижимости, а также четыре здания на территории столицы.
«В свою очередь, Московская область за год приняла в собственность 160 объектов недвижимости, а также дороги и электросети, которые обеспечивают бесперебойной электроэнергией жителей городских округов Серебряные Пруды, Ступино, Воскресенск и Волоколамского округа», - добавила Адигамова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+22 804 / сут.
Умерли
159 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+17 271 / сут.
- Мать во сне насмерть придавила двухмесячного ребенка на Сахалине
- Новая программа расселения аварийного жилья может стартовать в РФ в этом году
- Москвичей предупредили о грозе 2 августа
- МОК не нашел допинг у российских спортсменов на Олимпиаде
- В Москве из-за 30-градусной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности
- Автосообщение прервалось в 11 населенных пунктах Приамурья из-за дождей
- Россиян предупредили о новом «летнем» обмане на рынке труда
- Актер Джей Пикетт умер на съемочной площадке
- Российские спортсменки вышли в полуфинал байдарок на Олимпийских играх
- «Хлябистый август». Синоптик о последнем месяце лета в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru