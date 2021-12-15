Вице-мэр Ефимов: Чехия инвестировала в экономику Москвы 224 млн долларов
Реализацией в столице инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства активно интересуются иностранные инвесторы, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Московская экономика привлекательна для бизнеса из разных стран. По данным Центробанка РФ на 1 июля 2021 года на долю чешских компаний приходится порядка 224 млн долларов накопленных прямых инвестиций. Прирост с начала 2021 года составляет 7,8%», – рассказал заместитель мэра.
Владимир Ефимов отметил активный рост оборота внешней торговли между Москвой и Чешской Республикой. За девять месяцев текущего года он превысил 3,1 млрд долларов, это на 45% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.
В основном чешские инвесторы вкладывают средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, недвижимость.
«Иностранные предприниматели могут рассчитывать на ряд преференций от города. Например, инвесторы, локализовавшие производство на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”», могут существенно снизить региональную налоговую нагрузку», – напомнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Помимо Чехии в экономику Москвы активно инвестируют компании из других европейских стран: Германии, Франции, Финляндии, Австрии, Италии и др.
Крупным инвестором остаются США, а также страны Азии – Япония, Сингапур, Республика Корея, Китай, Казахстан. Накопленные иностранные инвестиции в Москве на 1 июля этого года составили 268,5 млрд долларов.
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