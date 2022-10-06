Вице-мэр Ефимов: более 800 объектов столичной недвижимости проданы городом за 2022 год
За первые девять месяцев 2022 года город заключил свыше 800 договоров купли-продажи объектов недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На торги были выставлены 813 объектов недвижимости общей площадью 79,9 тысячи квадратных метров», – отметил вице-мэр.
По его словам, конкуренция на торгах в среднем составила шесть претендентов на один лот.
Больше всего объектов недвижимости – 200, было приобретено на западе Москвы. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
«Самое большое помещение в две тысячи квадратных метров, проданное на торгах в этом году, располагается в Северо-Восточном административном округе, оно обошлось новому владельцу в 76,5 миллионов рублей», - добавил глава департамента.
На Инвестиционном портале Москвы содержится вся информация, о выставляемых на торги, объектах недвижимости. Можно ознакомиться с документацией, подробными характеристиками и процедурой торгов. Часть объектов можно посмотреть онлайн в 3D-формате.
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