В Москве на торги выставили нежилое помещение в районе Покровское-Стрешнево

В Москве на торги выставили нежилое помещение площадью 182,3 квадратных метров на первом этаже жилого дома на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Представленный объект расположен в пешей доступности от станции метро "Тушинская", что является важным фактором для развития бизнеса», – отметил глава департамента.

По его словам, победитель торгов сможет открыть там магазин, мастерскую, центр оказания услуг или культурно-досуговое учреждение. Помещение имеет отдельный вход со стороны улицы и подключено к основным коммуникациям.

Открытый аукцион, на котором определится будущий владелец недвижимости, пройдет 11 декабря. Подать заявку на участие в нём можно будет до 2 декабря.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, с января по сентябрь 2024 года в Москве было реализовано почти 340 коммерческих помещений, расположенных на первых этажах домов, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

