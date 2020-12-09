В Департаменте финансов отметили социальный характер поправок в проект бюджета Москвы

Изменения в проекте бюджета Москвы, которые поддержал департамент финансов, направлены на увеличение расходов социальной направленности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 5 млрд рублей направят на капитальный ремонт для медицинских учреждений. Это позволит отремонтировать в 2021 году более 40 поликлиник. Еще 2,5 млрд вложили в продолжение реализации проекта «Искусство – детям2. По условиям проекта, капитальный ремонт проведут в музыкальных и художественных школах, а также купят новые музыкальные инструменты.

Кроме того, 1 млрд рублей направят на ремонтно-реставрационные работы в зрительных залах театров Москвы, полмиллиона рублей используют для ремонта и оснащения столичных библиотек специальным оборудованием.

Также проект бюджета Москвы учитывает проблемы обманутых дольщиков – департамент финансов привлечет более 4,9 млрд рублей для дополнительного финансирования строительства многоквартирных домов.

Руководитель департамента финансов Елена Зяббарова подчеркнула, что бюджет утверждался с учетом предложений жителей города и профильных экспертов.

В целом, значительная часть бюджета города направлена на финансирование здравоозранения, культуры и культурного наследия, образования и социальной поддержки, заключила глава ведомства.

Ранее комиссия Мосгордумы поддержала поправки и рекомендовала принять проект бюджета Москвы во втором чтении с учетом поправок.



