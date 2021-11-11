Товарооборот Москвы и стран БРИКС вырос в 2021 году почти на 30%

Товарооборот между Москвой и странами-участницами БРИКС по итогам восьми месяцев 2021 года превысил $42 млрд и вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. Этот экономический блок был основан в 2006 году.

«В январе-августе этого года товарооборот Москвы со странами БРИКС достиг $42,1 млрд, что на 27,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда товарооборот был равен $32,92 млрд, и на 12,5% процента выше, чем за восемь месяцев 2019 года, когда товарооборот составил $37,43 млрд», - сказал Ефимов.

По его словам, торговля Москвы со странами БРИКС «достаточно сбалансированная».

«На экспорт в страны БРИКС приходится около $20 млрд, на импорт – порядка $22 млрд», - уточнил заместитель мэра.

При этом в период с января по август 2021 года 92,5% товарооборота приходится на Китай, 6% - на Индию, 1,1% - на Бразилию и 0,5% на ЮАР.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, наибольший интерес в структуре товарооборота Москвы и БРИКС представляет несырьевой неэнергетический экспорт столицы в страны блока.

По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», в нынешнем году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Китай составил $1,11 млрд, в Индию – $340,13 млн, в Бразилию - $20,45 млн, в ЮАР - $27,38 млн.

