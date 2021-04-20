Собянин: В центрах «Мои документы» будут оказывать больше услуг ЗАГС

В центрах «Мои документы» будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Согласно постановлению, теперь в центрах «Мои документы» россияне смогут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке. Сделать это можно будет во флагманских центрах, а также в других МФЦ, где для этого есть соответствующие условия. Также в центрах россияне смогут расторгнуть брак по взаимному согласию, если у нет общих несовершеннолетних детей, брак заключен на территории Москвы либо хотя бы один из супругов проживает в Москве. А еще в «Моих документах» станут выдавать повторные свидетельства (справки) о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Уже с 31 мая, граждане смогут получить повторные документы на себя и своих несовершеннолетних детей по записям актов, составленных органами ЗАГС Москвы. А в перспективе уже с 26 июля - в отношении умерших членов семьи (родителей, детей, супругов) и по записям актов гражданского состояния, произведенным органами ЗАГС на территории России.

Подать заявление можно будет, обратившись в МФЦ лично или через портал госуслуг.

На данный момент в центрах «Мои документы» уже доступны такие услуги ЗАГС, как регистрация рождения, регистрация рождения с одновременным установлением отцовства (в случае, когда родители не состоят в браке), регистрация смерти. Также в МФЦ принимают заявления на государственную регистрацию заключения и расторжения брака, документы на оформление повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Также в центрах «Мои документы» появится новая услуга - проставление апостиля на официальных документах органов ЗАГС, составленных в Москве, - в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации. Кроме того, станет доступно внесение исправлений и/или изменений в записи актов гражданского состояния.

При этом с заявлениями о регистрации рождения или смерти в МФЦ смогут обращаться не только физические, но и юридические лица. Например, медицинские организации, органы опеки и попечительства. «Расширенный перечень услуг ЗАГС в центрах «Мои документы» планируется внедрять поэтапно: с 31 мая 2021 года - в 47 МФЦ, с 28 июня 2021 года - в 87 МФЦ, а с 26 июля 2021 года - во всех 127 столичных МФЦ», - уточнили в пресс-службе.

