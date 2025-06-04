Пять помещений для бизнеса на северо-востоке Москвы выставили на торги
В Москве выставили на торги пять нежилых помещений в новых домах, расположенных в Северо-Восточном округе. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Приобретение помещений для бизнеса в новых домах имеет множество преимуществ. В таких объектах проведены современные коммуникации и имеется отдельный вход с улицы. Также высока вероятность, что жильцы новостройки выберут услуги учреждений, расположенных непосредственно в их доме, а не будут искать альтернативы в пока незнакомом районе. Пять выставленных на торги помещений на Алтуфьевском шоссе имеют площадь от 62,4 до 174,9 квадратного метра», — отметил он.
Как добавил Пуртов, помещения имеют свободное назначение, что открывает большой спектр возможностей для реализации различных бизнес-идей. Их адреса: Алтуфьевское шоссе, дом 53, корпуса 1 и 2.
Отправить заявки можно до 16 июня, торги же состоятся 25 июня на электронной площадке «Росэлторг». Участие возможно при наличии регистрации и усиленной квалифицированной электронной подписи.
Информация о недвижимости, которую в столице выставляют на торги, доступна на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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