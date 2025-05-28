Помещение для бизнеса в Обручевском районе Москвы выставили на городские торги

Предприниматели могут приобрести нежилое помещение свободного назначения на юго-западе столицы. Объект расположен недалеко от станции метро «Университет дружбы народов» и подойдет для разных бизнес-проектов, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Обручевский район столицы привлекателен для ведения бизнеса: он имеет развитые инфраструктуру и транспортную систему, множество парковых зон, в нем также работают четыре учреждения высшего образования. Инвесторам доступно коммерческое помещение площадью 304,6 квадратных метра, которое находится по адресу: улица Обручева, дом 28, корпус 6, в шаговой доступности от оживленных магистралей и Российского университета дружбы народов. Объект подойдет для реализации практически любого бизнес-проекта, например, для организации школы изучения иностранных языков, развивающего центра для детей, фитнес-студии или салона красоты», - рассказал Пуртов.

Помещение имеет отдельный вход и подключено к основным коммуникациям. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июня, а открытый аукцион пройдет 18 июня. Для участия в торгах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Вся информация о лотах, которые столица выставляет на торги, представлена на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Аукционы проводятся в онлайн формате.

