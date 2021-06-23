Вице-мэр Ефимов: ООН признала Единое хранилище данных одной из передовых практик мира
Единое хранилище данных (ЕХД), разработанное Аналитическим центром Москвы, признано ООН одной из мировых передовых практик для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) «Устойчивые города и населенные пункты». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Всего в рамках ЦУР «Устойчивые города и населенные пункты» ООН отметила 148 практик. ЕХД - одна из трех практик из России, попавших в этот список.
«Система востребована во всех сферах городского хозяйства и постоянно расширяется, помогая как властям Москвы, так и регионам РФ эффективно решать управленческие задачи», - отметил заммэра.
По итогам конкурса ООН создала базу данных проектов и инициатив, которые могут быть реализованы в любой точке мира. Она объединяет передовые практики городов, государств и некоммерческих организаций по всем 17 ЦУР из всех регионов мира.
Кроме ЕХД, в рамках ЦУР «Устойчивые города и населенные пункты» отмечен благотворительный проект «Поколение М» компании МТС и Глобальная инициатива для территориальных образований Всемирной организации устойчивого развития.
«Единое хранилище данных было запущено в 2014 году, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики города Кирилл Пуртов. По его словам, оно представляет собой уникальную базу статистических данных, позволяющую использовать современные инструменты по работе с информацией.
«ЕХД уже зарекомендовало себя как ресурс, способствующий повышению доступности данных о социально-экономическом положении Москвы и других российских регионов. В системе содержатся более чем 10 тысяч показателей, и в их числе те индикаторы, по которым оценивается прогресс по достижению ЦУР», - добавил Пуртов, отметив, что ресурс доступен на русском и английском языках.
В марте ЕХД было представлено российским регионам в качестве передовой практики городского развития.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- В Калининградской области вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан
- В Москве зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса
- Минобороны Белоруссии: США причастны к подготовке переворота
- В России зафиксировано 17 594 новых случаев COVID-19
- Глава ФСБ: Террористы вербуют молодежь через компьютерные игры
- Ефремов просит смягчить ему наказание из-за нервного расстройства
- В Останкино началось прощание с Анатолием Лысенко
- Актер Бероев сравнил вакцинацию с Холокостом
- Путин заявил о наращивании сил НАТО у российских границ
- Всероссийский школьный выпускной пройдет 25 июня в формате онлайн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru