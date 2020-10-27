На предприятии ОЭЗ «Технополис «Москва» произвели специальные аккумуляторы для Турции
Зарубежные заказчики проявляют повышенное внимание к продукции компаний - резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва». Один из популярных видов продукции - литий-ионные батареи, способные функционировать при экстремальных температурах.
За восемь месяцев текущего года их поставили в 27 стран, а общий объем экспорта превысил 5,8 миллиона долларов США. Это на 83% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Новую партию литий-ионных батарей поставило заказчикам из Турции компания ENSOL – одно из предприятий ОЭЗ. Её продукция сегодня известна уже в 13 странах, а общий объем экспорта только за прошлый год увеличился в денежном выражении в девять раз, до трех 3 миллионов долларов.
В России ENSOL занимает более 30 процентов рынка литий-ионных аккумуляторов, которые также поставляются в Турцию. Принцип разработки компании заключается в системе подогрева окружающего воздуха внутри корпуса, где расположены литий-ионные накопители энергии, а также управляющей и силовой электроники.
Энергоэффективные технологии в целом активно развиваются на площадках особой экономической зоны, отмечает генеральный директора «Технополис Москва» Геннадия Дёгтев. Порядка 10 производителей ОЭЗ предлагают свои решения, отвечающие самым современным требованиям к экономии ресурсов и экологии.
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