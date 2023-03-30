Московские предприятия получили займов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства одобрил столичным предприятиям займы на развитие внешнеэкономической деятельности. Семь производителей получили в целом 1,3 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, программа работает с 2018 года.

«Инструмент позволяет получить до 300 миллионов рублей на срок до пяти лет по ставке от трех процентов. За пять лет город одобрил восемь заявок от семи столичных предприятий на сумму 1,3 миллиарда рублей», - отметил заммэра.

Полученные средства предприятия могут направить на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей на экспорт. Этим воспользовались производители продуктов питания, косметики, медоборудования, роботизированных систем и огнеупорных материалов, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Расширение рынков сбыта, по словам Овчинского, помогает предприятиям наращивать объемы выпуска продукции и расширять ассортимент.

Индивидуальной поддержкой столичных экспортеров занимается и Центр «Моспром».

