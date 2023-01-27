Ефимов: инфляция в Москве составила 11,7% в 2022 году

В Москве рост потребительских цен в 2022 году составил 11,7%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в результате мартовского ажиотажа стоимость товаров и услуг в столице резко выросла, но уже в апреле началась коррекция цен.

Ефимов отметил, что с июля по октябрь 2022 года зафиксирована дефляция, вызванная укреплением курса национальной валюты, а с ноября по декабрь цены вновь пошли вверх с завершением сезона низких цен на плодоовощную продукцию и повышенным спросом перед Новым годом.

«В результате по итогам 2022 года инфляция в Москве составила 11,7%, что ниже ране прогнозируемых 12,1%», – подчеркнул вице-мэр.

В соответствии с данными департамента экономической политики и развития города Москвы, за год сильнее всего подорожали услуги, далее следуют непродовольственные товары, продовольственные товары оказались на третьем месте.

При этом из продуктов лидерство по увеличению стоимости удерживают кондитерские изделия, они подорожали по итогам 2022 года на 22%, на втором месте – кофе и мясные консервы, рост в этом сегменте составил 19%. Среди непродовольственных товаров больше остальных подорожали легковые автомобили на 35% и стиральные машины на 25%.

При этом по итогам 2022 года зафиксировано снижение цен на пиломатериалы, компьютерную технику, телевизоры и смартфоны.

