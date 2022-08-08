Эксперты: Индустриальный парк «Руднёво» даст Москве новые рабочие места и развитие производства

Более трёх тысяч рабочих мест появится в индустриальном парке «Руднёво» на востоке столицы. Около 120 тысяч квадратных метров технологических площадей будет сдано в эксплуатацию уже в текущем году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения объекта в районе Косино-Ухтомский на границе с Некрасовкой.

«Индустриальный парк «Руднёво» – будущая шестая площадка особой экономической зоны «Технополис «Москва». Она станет центром притяжения высокотехнологичных предприятий. О перспективах одного из крупнейших промышленных кластеров столицы рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Здесь расположатся, например, производители имплантируемых медицинских изделий, банкоматов, электрических конденсаторов, беспилотных летательных аппаратов. Новая территория привлекательна не только налоговыми и таможенными преференциями, которые доступны резидентам ОЭЗ, но и развитой инфраструктурой, транспортной доступностью. За счёт объектов парка общая площадь столичной особой экономической зоны вырастет на 14,7 га. Благодаря новым рабочим местам вырастут налоговые поступления от локализованных производств в бюджет города», - пояснил заммэра.

По оценке Анны Вовк, председателя Комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса, технополис «Москва» зарекомендовал себя как очень успешная площадка в бизнес-сообществе. Поэтому логично, что власти города продолжают её развивать:

«Это очень удобная конгломерация предпринимателей разного формата. Здесь сконцентрированы ведущие вузы, есть интеллектуальная составляющая, инвестиционный потенциал и высококвалифицированные человеческие ресурсы. Не нужно никуда ехать – вся концентрация денег, идей и средств сосредоточены в одном месте. Поэтому реализация такого проекта позволит в кратчайшие сроки масштабировать уже существующие предприятия, а также открывать новые проекты. Это положительно скажется на экономике города, инвестиционном климате и деловой активности».

По словам основателя НПО «Композит» Михаила Филимонова, площадки ОЭЗ «Технополис «Москва» в первую очередь привлекают своей развитой инфраструктурой. Благоприятная среда стимулирует развитие производства, позволяет раскрыть его потенциал. Кроме того, как отмечает генеральный директор компании «Аддитивный Инжиниринг» Ашхен Овсепян, участники получают полную поддержку инициатив со стороны профессиональной управляющей команды ОЭЗ.

Территория «Руднёво» включена в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга, она станет шестой производственной площадкой особой экономической зоны «Технополис «Москва». В планах - развитие второй очереди индустриального парка. Это увеличит число высокотехнологичных рабочих мест для жителей в шаговой доступности от дома.

