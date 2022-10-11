Эксперт МТПП отметила высокую инвестактивность и положительную динамику основных экономических показателей Москвы

Инвестиционная активность в столице - это индикатор для всей страны. Об этом заявила председатель Комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк. По её словам, Москва аккумулирует в себе не только интеллектуальный, но и научный, и экономический, и политический потенциал.

Правительство Москвы утвердило во вторник прогноз социально-экономического развития города на 2023–2025 годы. В документе отмечается, что в столице сохраняется высокая инвестиционная активность и в прогнозируемом периоде рост инвестиций ожидается на уровне до 7,2–7,9 % в год. Среднегодовой рост ВРП прогнозируется в 2,8–3,3 %.

«Сейчас московский рынок демонстрирует положительную динамику основных экономических показателей. Главное, на мой взгляд, - своевременность принятия мер по всем статьям, которая оказывает непосредственное влияние на бизнес. Всё это дает основания полагать, что многие сферы, в числе которых промышленность, энергетика, розничная торговля, сфера услуг и т.д. продолжат свое развитие. Плюс свое влияние на инвестклимат и деловую активность окажет реализация планов по редевелопменту неэффективно используемых территорий и индустриализации столицы», - выразила уверенность Вовк.

В целом, утверждённый на заседании Президиума Правительства Москвы прогноз содержит анализ основных факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие столицы, и оценку динамики основных показателей развития экономики и социальной сферы.

По оценкам экспертов, основой устойчивости городской экономики сегодня являются обрабатывающая промышленность и сектор услуг, включая малый и средний бизнес. Ожидается, что по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал достигнет 5,3 триллиона рублей.

В перспективе восстановление и развитие инвестиционной активности ожидается за счет смягчения денежно-кредитной политики и повышения доступности заемных средств, трансформации внешнеэкономической деятельности, транспортно-логистических цепочек, технического и инвестиционного сотрудничества.

