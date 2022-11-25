Ефимов: в Москве на льготную арендную ставку переведен частный детский сад в Текстильщиках
На льготную ставку аренды по программе «1 рубль за квадратный метр в год» переведен частный детский сад «Узорница», расположенный в столичном районе Текстильщики. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, эта программа действует с 2013 года.
«В Текстильщиках инвестор произвел ремонт нежилого помещения и выполнил другие условия программы. Благодаря льготе он сможет ежегодно экономить на аренде не менее 3,9 миллиона рублей», – отметил вице-мэр.
В Москве для размещения образовательных учреждений инвесторам передаются нежилые помещения в разных районах города. На аукционы допускаются юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. С победителями торгов заключаются арендные соглашения сроком на 49 лет.
В этом году также на льготную ставку переведено частное дошкольное образовательное учреждение «Первый детский» в Басманном районе, а также «Центр развития ребенка «Айленд» в Хорошево-Мневниках, а в прошлом году условия программы выполнил учебный центр «Перспектива», расположенный в Северном Чертанове. Об этом рассказал глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
На предпринимателя возлагается обязанность, согласно условиям программы, оснастить помещение необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности не позднее шести месяцев со дня заключения договора аренды.
В случае, когда помещению требуется капитальный ремонт – максимум через 18 месяцев. На проведение реконструкции инвестору дается три года.
Одним из условий является обеспечение доли москвичей. Среди посещающих детский сад она должна составлять не менее 80% от общего числа детей, а в школе – не менее 50%.
Кроме того, образовательная организация должна ежегодно подтверждать соответствие требованиям программы.
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