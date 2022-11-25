Ефимов: в Москве на льготную арендную ставку переведен частный детский сад в Текстильщиках

На льготную ставку аренды по программе «1 рубль за квадратный метр в год» переведен частный детский сад «Узорница», расположенный в столичном районе Текстильщики. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эта программа действует с 2013 года.

«В Текстильщиках инвестор произвел ремонт нежилого помещения и выполнил другие условия программы. Благодаря льготе он сможет ежегодно экономить на аренде не менее 3,9 миллиона рублей», – отметил вице-мэр.

В Москве для размещения образовательных учреждений инвесторам передаются нежилые помещения в разных районах города. На аукционы допускаются юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. С победителями торгов заключаются арендные соглашения сроком на 49 лет.

В этом году также на льготную ставку переведено частное дошкольное образовательное учреждение «Первый детский» в Басманном районе, а также «Центр развития ребенка «Айленд» в Хорошево-Мневниках, а в прошлом году условия программы выполнил учебный центр «Перспектива», расположенный в Северном Чертанове. Об этом рассказал глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

На предпринимателя возлагается обязанность, согласно условиям программы, оснастить помещение необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности не позднее шести месяцев со дня заключения договора аренды.

В случае, когда помещению требуется капитальный ремонт – максимум через 18 месяцев. На проведение реконструкции инвестору дается три года.

Одним из условий является обеспечение доли москвичей. Среди посещающих детский сад она должна составлять не менее 80% от общего числа детей, а в школе – не менее 50%.

Кроме того, образовательная организация должна ежегодно подтверждать соответствие требованиям программы.

