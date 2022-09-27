Ефимов: В Москве изготовили более миллиона медицинских изделий для пациентов со стомой
Резидент «Технополиса Москва» компания «Гемамед» с начала года изготовила для нужд Москвы более миллиона медицинских изделий для пациентов со стомой. Пациенты получают такую продукцию бесплатно, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Изделия изготовлены в рамках офсетного контракта. По условию договора инвестор открывает в Москве предприятие или модернизирует уже созданное, а город гарантирует постоянную закупку продукции.
Как уточнил Ефимов, город будет закупать продукцию в течение 8 лет и потратит на это 8,6 миллиарда рублей. С начала года в столичные больницы направлено более миллиона медицинских изделий на сумму 388 миллионов рублей.
В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что предприятие намерено полностью закрыть потребности Москвы в основной продукции для стомированных пациентов, а затем развивать поставки в регионы России.
Компания планирует выйти на полную производственную мощность в 2023 году и ежегодно выпускать 5,5 миллиона единиц продукции по 44 наименованиям, добавил Овчинский.
Офсетные контракты Москва заключает в первую очередь с теми предприятиями, которые изготавливают наиболее востребованную для столицы продукцию. Так, в столице уже заключено четыре офсетных контракта в области медицины. Совокупный объем инвестиций составит 10,8 миллиарда рублей.
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