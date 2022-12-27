Ефимов: В 2022 году прибыль столичных компаний увеличилась на 13%
Прибыль крупных и средних организаций Москвы за девять месяцев 2022 года увеличилась на 13% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 6,7 триллиона рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что речь идет о прибыльных компаниях, доходы которых превышали расходы. Порядка 80% прибыли всех этих организаций пришлось на компании из шести ключевых отраслей городской экономики: торговли, обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, транспортировки и хранения, профессиональной, научной и технической деятельности, информации и связи.
«Суммарно они получили около 5,4 триллиона рублей прибыли. Лидером стали предприятия из сферы торговли, прибыль которых составила два триллиона рублей, или более 30 процентов от общего объема», - уточнил заместителя мэра.
Кроме того, в тройку лидеров вошли предприятия, занимающиеся обрабатывающим производством, а также финансовые и страховые организации.
Самый заметный рост прибыли за девять месяцев показали на фоне санкций компании из сферы транспортировки и хранения – на 75%. Прибыль в строительстве, а также у гостиниц и общепита выросла более чем на 70%. Все перечисленные отрасли показали наилучшую за 5 лет динамику прибыли за три квартала года.
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