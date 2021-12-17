Ефимов: Резиденты технополиса «Москва» создадут 900 новых рабочих мест

Семь компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» ввели в эксплуатацию производственные объекты в 2021 году на площадке в Печатниках, предприятия предоставят столице порядка 900 рабочих мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, завершили обустройство производственных площадок в ОЭЗ представители кластеров энергоэффективных технологий, микроэлектроники, высокотехнологичных производств, робототехники и оптики, а также фармацевтики и медицинских изделий. Ефимов отметил, что инвестиционные проекты резидентов предполагают вложения более 2,6 млрд рублей.



Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, две компании, специализирующиеся на выпуске режущего инструмента и полиграфии, уже производят продукцию. Остальные компании отлаживают процессы и планируют выйти в 2022 году на полную мощность.



В свою очередь гендиректор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что кроме резидентов на территории ОЭЗ свои объекты ввели в эксплуатацию компании-арендаторы. Дегтев добавил, что более 22 тысяч км. м превышает общая площадь введенных в эксплуатацию помещений.

