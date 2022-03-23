Вице-мэр Ефимов рассказал, как московским предприятиям компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам

Предприятиям Москвы компенсируют часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам при нескольких условиях. Такой порядок предоставления финансовой поддержки промышленным предприятиям утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, предприятия получат помощь, если кредит будет потрачен на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестпроекта, приобретение оборудования или прав интеллектуальной деятельности.

Так, получить помощь смогут предприятия, которые зарегистрированы в Москве и работают в столице не меньше двух лет, а также соответствуют всем требованиям по количеству сотрудников.

«Компенсация части затрат на уплату процентов по кредитным договорам станет одной из важных мер по поддержке производств города в условиях санкций», - сказал Ефимов.

Заммэра отметил, что было принято решение открыть доступ к такой преференции всем предприятиям обрабатывающей промышленности, независимо от вида деятельности.

В свою очередь в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что финансовую поддержку можно получить и по действующим кредитным договорам, и по новым. Кроме того, общая сумма кредитных обязательств предприятия не должна превышать 500 млн рублей, если речь идет о пополнении оборотных средств и выплате зарплаты.

Помимо этого, общая сумма кредитных обязательств предприятия не должна превышать 1 млрд рублей, если договор заключен для осуществления инвестпроектов, приобретения оборудования или прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Подчеркивается, что для получения помощи компаниям необходимо обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, которому выделят 10 млрд рублей.

