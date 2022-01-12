Ефимов: первый электронный договор аренды земли заключен в Москве
В Москве впервые заключили полностью цифровой договор аренды городского земельного участка, это произошло в декабре 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Теперь этот процесс реализации городской собственности полностью переведен в цифровой формат. Ранее в онлайн перешли процессы продажи и аренды нежилой недвижимости на торгах, а также выкупа арендуемых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства», - отметил вице-мэр.
Речь идет о договоре с победителем торгов по аренде территории площадью 0,48 гектара для строительства и эксплуатации автозаправочной станции на северо-западе Москвы – на Пятницком шоссе. На этот лот с начальной ставкой годовой арендной платы в 2,8 миллиона рублей было четыре претендента, в итоге стоимость увеличилась в 7,3 раза, уточнил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
По условиям договора, объект должны ввести в эксплуатацию через два с половиной года.
Заключить электронный договор можно на городском Инвестиционном портале: такая опция есть в личном кабинете, напомнил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Раньше процесс оформления подобных соглашений между победителем торгов и городом состоял из пяти последовательных шагов, которые занимали несколько дней.
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