Ефимов: Обороты столичной сферы услуг превзошли доковидные показатели

Сфера услуг в Москве восстанавливается после пережитых в конце октября – начале ноября нерабочих дней. На протяжении прошлой недели с 22 по 28 ноября среднесуточный оборот сферы услуг составил 22,42 млрд рублей, что превосходит показатели аналогичной недели 2019 года на 21,6 процента в текущих ценах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на прошлой неделе обороты ресторанов и кафе достигли 1,28 млрд рублей, что превышает показатели той же недели 2019 года на 13,4 %.

«Стремительно растет выручка в сфере бытовых услуг, ее обороты на прошлой неделе выросли на 85 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 505 млн рублей, а также у стоматологий, где выручка составила 207 млн рублей, увеличившись на 65,6 %», - заявил заместитель мэра.

«Восстановился спрос и на услуги бьюти-индустрии, которая во время ограничений потеряла порядка 86 процентов среднесуточной выручки. За прошлую неделю ее среднесуточный оборот составил 233,7 млн рублей, что на 4,6 % больше, чем за аналогичную неделю 2019 года», - отметил руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, ожидается, что декабрь и начало января станут высоким сезоном для многих отраслей сферы услуг, традиционно востребованных перед праздниками и в период новогодних каникул. Ноябрьские ограничения, рост числа вакцинируемых москвичей, соблюдение столичными организациями санитарных требований – все эти меры дали хороший результат, и темпы прироста заболеваемости в столице сегодня находятся на достаточно приемлемом уровне.

