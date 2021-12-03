Ефимов: Обороты столичной сферы услуг превзошли доковидные показатели
Сфера услуг в Москве восстанавливается после пережитых в конце октября – начале ноября нерабочих дней. На протяжении прошлой недели с 22 по 28 ноября среднесуточный оборот сферы услуг составил 22,42 млрд рублей, что превосходит показатели аналогичной недели 2019 года на 21,6 процента в текущих ценах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на прошлой неделе обороты ресторанов и кафе достигли 1,28 млрд рублей, что превышает показатели той же недели 2019 года на 13,4 %.
«Стремительно растет выручка в сфере бытовых услуг, ее обороты на прошлой неделе выросли на 85 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 505 млн рублей, а также у стоматологий, где выручка составила 207 млн рублей, увеличившись на 65,6 %», - заявил заместитель мэра.
«Восстановился спрос и на услуги бьюти-индустрии, которая во время ограничений потеряла порядка 86 процентов среднесуточной выручки. За прошлую неделю ее среднесуточный оборот составил 233,7 млн рублей, что на 4,6 % больше, чем за аналогичную неделю 2019 года», - отметил руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
По его словам, ожидается, что декабрь и начало января станут высоким сезоном для многих отраслей сферы услуг, традиционно востребованных перед праздниками и в период новогодних каникул. Ноябрьские ограничения, рост числа вакцинируемых москвичей, соблюдение столичными организациями санитарных требований – все эти меры дали хороший результат, и темпы прироста заболеваемости в столице сегодня находятся на достаточно приемлемом уровне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- В США заявили о «самосаботаже» Украины в ситуации с Крымом
- Десять человек отравились угарным газом в селе в Якутии
- «Вектор»: существует опасность заболеть COVID-19 и Эболой одновременно
- В храмах Кузбасса проходит панихида по погибшим на шахте «Листвяжная»
- Норвегия выступила против войск НАТО у российских границ
- Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию
- Минтранс отказался от инициативы проверять QR-коды при покупке авиабилетов
- Лавров заявил об ответных мерах в случае введения новых санкций США
- Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ медлит с признанием «Спутника V»
- Биолог Баранова рассказала об особенности «омикрона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru