Ефимов: Объем экспорта осветительного оборудования Москвы вырос почти на 72%

Москва экспортировала осветительное оборудование в 91 страну за 11 месяцев прошлого года, основными импортерами стали Казахстан, Белоруссия и Филиппины. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва является главным российским экспортером осветительного оборудования. По итогам января-ноября 2021 года ее доля в общероссийском экспорте составила 35,7%. За этот период столица поставила товары на 92,2 миллиона долларов, это на 71,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года», - сказал Ефимов.

По его словам, за прошлый год экспорт светового оборудования составил на 86,3% больше, чем в 2019 году. Ефимов отметил, что увеличить объем экспорта удалось в том числе за счет открытия новых зарубежных рынков. Так, в прошлом году поставки впервые были сделаны на Филиппины, в Иорданию, Уганду, Марокко, Камерун и Боливию. Также нарастить объемы экспорта удалось при помощи усиления работы по традиционным экспортным направлениям.

Заммэра подчеркнул, что в 2019 году Москва экспортировала световое оборудование в 83 страны, а в 2021 году – в 91. Так, в прошлом году Казахстан закупил продукцию более чем на 22 млн долларов, Белоруссия – более чем на 21 млн долларов, а Филиппины на 7 млн долларов.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что по сравнению с 11 месяцами 2020 года столица увеличила поставки почти всех категорий осветительного оборудования. По его словам, экспорт полупроводников вырос на 118% и составил 29,11 млн долларов. Поставки люстр и подвесных светильников также выросли, но уже на 71,6% и составили 22,91 млн долларов.

Прохоров добавил, что московские компании поставили за границу лампочки более чем на 16 млн долларов. Так, прирост составил 33,5%.

