Ефимов: Москве одобрен кредит в 25 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры

Заявка Москвы на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в объеме 25,55 миллиарда рублей была одобрена в рамках заседания Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сообщается, что средства пойдут на оснащение подвижных составов двух приоритетных транспортных проектов: 9,5 миллиарда рублей на закупку поездов для МЦД-3 и 16,1 миллиарда рублей на приобретение поездов для МЦД-4.

«Реализация таких стратегически важных для Москвы транспортных проектов, как строительство Московских центральных диаметров, качественно повышает транспортную доступность жилой и нежилой застройки в прилегающих районах и таким образом создает условия для нового строительства. Суммарный годовой пассажиропоток МЦД-3 и МЦД-4 составит свыше 310 миллионов человек. В перспективе до 2025 года в зоне влияния МЦД-3 и МЦД-4 будет создано 70 тысяч рабочих мест», – отметил он.

Со своей стороны заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о подготовке к открытию МЦД-3 и МЦД-4: идет строительство инфраструктуры, проработка тарифов, разработка графика движения, повышение уровня сервиса.

«И, конечно, обновление подвижного состава – важнейшая часть этой работы, без которой невозможно обеспечить пассажирам уровень комфорта, соответствующий стандартам московского транспорта», – добавил он.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что в рамках первой заявки на привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов Москвой был получен первый транш в размере 7,57 миллиарда рублей - средства направлены на закупку вагонов для Большой кольцевой линии метро.

