Ефимов: Московские компании увеличили объем промышленного производства на 8,9%
Несмотря на экономическое давление, компании Москвы за период с начала года по октябрь увеличили объем промышленного производства на 8,9%, если сравнивать с 2021 годом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«По итогам 10 месяцев этого года московские промышленники выпустили на 8,9 процента больше продукции, чем за аналогичный период 2021 года» , – рассказал он.
По его словам, этому способствовали обрабатывающие предприятия, они повысили объем производства почти на 11%. Помогли и антикризисные меры поддержки от города: льготные инвестиционные кредиты, субсидии и специальные статусы, которые позволяют компаниям экономить на налогах.
При этом руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что среди лидеров роста объема выпуска остаются изготовители одежды, растет объем производства в сфере продуктов питания и медоборудования.
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